Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Бывший астронавт американского аэрокосмического агентства NASA Грегори Харбо, совершивший четыре полёта в космос, рассказал о проблемах космического корабля Straliner на своей странице в социальной сети Twitter.

Астронавт отметил, что во время первого испытательного полёта корабля компании Boeing возникло сразу несколько проблем, включая отсутствие связи со спутником TDRS во время проведения манёвра, а также ошибки при изменении высоты орбиты. Харбо подчеркнул, что эти проблемы вызывают вопросы о качестве тестирования программного обеспечения систем корабля Starliner.

«Всё хорошо, можно запускать миссию с экипажем», — иронично подытожил астронавт.

Отметим, впервые Грегори Харбо совершил полёт в космос в 1991 году на шаттле «Дискавери». Во время трёх последующих полётов астронавт также совершил несколько выходов в открытый космос.

Напомним, космический корабль Starliner, разработанный компанией Boeing по контракту с NASA, был запущен 20 декабря. На 21 декабря была запланирована стыковка с Международной космической станцией, однако в NASA приняли решение об отмене этой операции из-за нештатной ситуации при выводе корабля на космическую орбиту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 22 декабря запланировано приземление корабля Starliner на полигоне NASA в штате Нью-Мексико.

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