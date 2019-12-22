Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Американская компания Google выпустила новую версию интернет-браузера Chrome для устройств под управлением операционных систем Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android и iOS. Об этом сообщает ZDNet.

В версии Chrome 79 было добавлено несколько новых функций. В частности, онлайн-сервис для проверки безопасности паролей Password Checkup был интегрирован в сам браузер. Ранее этот сервис, отслеживающий возможную утечку паролей пользователя, был реализован в виде отдельного расширения.

Также в Chrome 79 используется новая технология проверка сайтов для защиты от фишинга. Прежде Google обновляла список заражённых сайтов раз в 30 минут, теперь проверка осуществляется в режиме реального времени.

Ещё одной новой функцией стала возможность «заморозки» неактивных вкладок. При активации этой функции все вкладки браузера, неактивные в течение 5 минут, выгружаются из оперативной памяти.

Google улучшила взаимодействие браузера с устройствами виртуальной реальности, добавив API WebXR Device. Новый API может использоваться для просмотра видео в режиме 360°.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года была представлена 78 версия браузера Chrome, в которой была добавлена функция общего «тёмного режима».

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