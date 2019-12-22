Сеул, , 13:21 — REGNUM Бывший чемпион мира и действующий чемпион Южной Кореи по настольной игре го Ли Седоль провёл последний матч против компьютерной системы HanDol перед завершением карьеры. 21 декабря об этом сообщает Yonhap.

Ли Седоль начал выступления на профессиональных турнирах по го в возрасте 12 лет. За свою карьеру он сумел выиграть 32 южнокорейских и 18 международных турниров, включая чемпионат мира.

В возрасте 36 лет Седоль принял решение о завершении карьеры профессионального игрока в го. Последнюю игру мастер провёл против компьютерной системы HanDol, разработанной на основе технологий искусственного интеллекта южнокорейской компанией NHN Entertainment Corp. Седоль уже играл против этой системы, предыдущий матч закончился поражением игрока.

В матче-реванше Ли Седоль сумел одержать победу в первой из трёх игр серии. Однако человек уступил компьютеру во второй и третьей игре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре Ли Седоль объявил о завершении карьеры профессионального игрока в го. Экс-чемпион рассказал, что одной из причин такого решения стало развитие технологий искусственного интеллекта, сделавших компьютерные системы непобедимыми даже для самых лучших игроков.