Москва, , 12:28 — REGNUM Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика С-34, который будет относится к поколению 4++, создадут к 2022 году. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 poter.simon

В первую очередь модернизация касается бортового радиоэлектронного оборудования. Так, будет заменена радиолокационная станция (РЛС). В целом, новая система радиоэлектронного оборудования получит открытую архитектуру, что позволит в будущем устанавливать на этот самолет системы, отработанные на других самолетах.

Также будет существенно обновлен навигационный комплекс и улучшена система индикации информации в кабине пилотов.

На разработку модернизированного Су-34 уйдет примерно два года. Первый опытный оразец должен быть готов к 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Российской Федерации в августе 2019 года подписало контракт с компанией «Сухой» на модернизацию Су-34 с учетом опыта боевого применения этих самолетов в Сирийской Арабской Республике.