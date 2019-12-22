Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA будет вести прямую видеотрансляцию с планируемого места посадки космического корабля Starliner 22 декабря. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале NASA.

Видеотрансляция с испытательного полигона NASA в штате Нью-Мексико будет запущена 22 декабря в 14:45 по московскому времени. Приземление космического корабля компании Boeing запланировано на 15:57.

От успеха этой операции зависят сроки дальнейших испытательных запусков. Ранее в Boeing отметили, что нештатная ситуация, возникшая после запуска Starliner, не привела к нарушению системы жизнеобеспечения. Поэтому, если бы на корабле находился экипаж, то он смог бы благополучно вернуться на Землю.

Напомним, корабль компании Boeing, разработанный по контракту с NASA, был запущен 20 декабря. На 21 декабря была запланирована стыковка корабля Starliner с Международной космической станцией, однако она была отменена из-за сбоя в работе систем корабля при выходе на опорную орбиту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря специалисты Boeing и NASA провели часть из запланированных тестов корабля на нештатной околоземной орбите.

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