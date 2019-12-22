Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Facebook завершила сделку по приобретению базирующейся в Мадриде компании PlayGiga общей суммой $78 млн. Об этом сообщает CNBC.

Компания PlayGiga была основана в 2013 году. Главным направлением деятельности компании стала разработка облачного сервиса видеоигр. Сервис PlayGiga оказался не слишком востребованным, поэтому был свёрнут вскоре после запуска.

Приобретение испанской компании стало не первым шагом Facebook в области видеоигр. Продвижение компании в этой сфере было начато в 2014 году, когда Facebook приобрела разработчика гарнитур виртуальной реальности Oculus. В 2016 году Facebook запустила сервис Instant Games, представляющий собой набор простых игр на базе HTML5 для приложений Facebook и Messenger. А в прошлом году компания запустила стриминговый сервис Facebook Gaming, являющийся конкурентом принадлежащей Amazon площадки Twitch.

Издание отмечает, что над собственными проектами в сфере облачных видеоигр работают и другие технологические компании. В частности, в ноябре 2019 года компания Google запустила сервис потоковых игр Stadia, а в 2020 году подобный сервис xCloud планирует запустить компания Microsoft.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре компания Google приобрела студию Typhoon, работающую над видеоигрой Journey to the Savage Planet.

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