Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Военнослужащих военно-морских сил США обязали удалить с используемых мобильных устройств китайскую социальную сеть TikTok. Об этом сообщает Business Insider.

В заявлении ВМС США не указывается точная причина запрета использования TikTok, однако отмечается, что решение принято в рамках борьбы с «существующими и возникающими угрозами». Пользователи мобильных устройств, которые не удалят приложение, будут отключены от внутренней сети военно-морских сил.

Напомним, разработчиками социальной сети TikTok является китайская компания ByteDance Technology. Ранее некоторые американские политики заявили о потенциальной опасности этой социальной сети, информация из которой может передавать правительственным службам КНР. В связи с этим комиссия по национальной безопасности США начала проверку TikTok на соответствие требованиям о сборе и хранении личных данных граждан США.

В ноябре собственную проверку безопасности TikTok начало кадетское командование армии США, запретив на время расследования курсантам военных училищ использовать социальную сеть при исполнении официальных обязанностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре компания ByteDance начала выделение социальной сети TikTok из общей структуры организации. Для этого компания создаст крупное подразделение в Маунтин-Вью, которое будет контролировать сбор и хранение персональной информации пользователей социальной сети из США.

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