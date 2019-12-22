Пекин, , 08:48 — REGNUM Посадочная станция китайской миссии «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» вышли из спящего режима после окончания лунной ночи. Об этом сообщает China Daily.

Посадочная станция и луноход, прибывшие на Луну в январе 2019 года, в очередной раз отключились на время лунной ночи 4 декабря. В этот период, равный 354 земным часам, на естественный спутник Земли не попадает прямого солнечного света, поэтому работающие на солнечных батареях аппараты переводятся в спящий режим.

Луноход «Юйту-2» вышел из спящего режима 20 декабря, а посадочная станция «Чанъэ-4» — 21 декабря. Во время своего 13-го лунного дня космические аппараты продолжат исследование рельефа местности, изучение минерального состава и мелкой структуры поверхности Луны, а также измерение нейтронного излучения.

Отмечается, что оба аппарата миссии работают в штатном режиме. К концу 12 лунных дней «Юйту-2» удалось продвинуться по поверхности Луны на расстояние более 345 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре «Юйту-2» побил рекорд по продолжительности эксплуатации подвижного космического аппарата на Луне. Предыдущий рекорд был установлен советским аппаратом «Луноход-1», который проработал на естественном спутнике Земли 321 земной день в 1970—1971 годах.

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