Париж, , 08:08 — REGNUM На смартфон Huawei P40 по умолчанию не будут устанавливаться мобильные сервисы Google, рассказал исполнительный директор Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю в интервью французскому изданию Frandroid.

Представитель Huawei рассказал, что продажи P40 начнутся в марте 2020 года. В качестве магазина приложений по умолчанию на устройствах будет установлен сервис китайской компании Huawei Mobile Services. Таким образом, следующая флагманская модель смартфона Huawei не будет по умолчанию поддерживать такие сервисы Google, как Gmail, YouTube и Google Maps.

Напомним, из-за санкций, введённых в мае 2019 года правительством США, китайская компания Huawei не смогла использовать версию операционной системы Android с лицензией от Google. В сентябре был выпущен первый смартфон Huawei Mate 30 на базе открытой версии Android без поддержки сервисов Google.

Отметим, в ноябре министерство торговли США начало выдавать лицензии некоторым американским компаниям на поставку аппаратных и программных средств компании Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре были одобрены все заявки производителя чипов Micron на поставку комплектующих Huawei.