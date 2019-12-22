Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Сотрудники американской компании Boeing и американского аэрокосмического агентства NASA провели серию испытаний систем корабля Starliner на околоземной орбите 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Boeing.

Во время проведения испытаний были несколько раз запущены двигатели корабля для коррекции орбиты, в настоящее время Starliner остаётся на высоте около 250 км от поверхности Земли. Специалисты проверили работу навигационных систем, системы жизнеобеспечения пилотируемого отсека, а также системы связи. Также была испытана исправность стыковочная система, которую планировалось использоваться при соединении с Международной космической станцией.

Напомним, при попытке вывода корабля Boeing на опорную орбиту возник сбой систем, приведший к избыточному использованию топлива. В NASA и Boeing приняли решение о возвращении корабля на Землю без попытки стыковки с орбитальной станцией. Приземление корабля Starliner назначено на 22 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря состоялся первый испытательный запуск корабля Starliner к Международной космической станции. NASA планирует использовать этот корабль для доставки астронавтов к МКС, однако испытательный запуск проводился в автоматическом режиме.

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