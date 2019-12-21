Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Американская компания Facebook ведёт разработку операционной системы, чтобы снизить зависимость от ОС Android от Google, рассказал глава отдела Facebook по аппаратному обеспечению Facebook Эндрю Босворт изданию The Information.

Руководит разработкой новой операционной системы Марк Люковски, ранее работавший в Microsoft над ОС Windows NT. Планируется, что под управлением новой ОС будут работать гарнитуры виртуальной реальности Oculus VR, умные дисплеи Portal, а также будущие устройства Facebook. В настоящее время все выпускаемые Facebook электронные устройства работают на модифицированной версии операционной системы Android.

Издание отмечает, что разработка собственной ОС позволит Facebook сформировать замкнутую экосистему, которая объединит как аппаратные, так и программные решения компании.

«Мы не можем полностью доверять рынку или конкурентам… поэтому мы сделаем всё сами», — объяснил Босворт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года компания Oculus VR (принадлежит Facebook) представила перчатки Forte Data Glove для гарнитур виртуальной реальности.