Пекин, , 15:46 — REGNUM Компания Motorola перенесла старт продаж смартфона Razr на начало 2020 года. Об этом сообщает SlashGear.

Первый смартфон с гибким экраном от компании Motorola (мобильное подразделение которой было приобретено альянсом Lenovo в 2014 году) повторяет судьбу похожих аппаратов других производителей. В этом году из-за технических проблем был задержан старт продаж смартфонов с гибким от южнокорейской компании Samsung и китайской Huawei. Однако в Motorola заявили, что перенос продаж, старт которых был назначен на 26 декабря, не связан с техническими проблемами.

«Спрос оказался очень высоким и превысил прогнозы поставок. Motorola решила скорректировать предпродажную подготовку и сроки запуска Razr, чтобы лучше удовлетворить потребительский спрос», — отметили в Motorola.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый смартфон Motorola с гибким экраном был представлен в ноябре 2019 года. Смартфон Razr работает на базе процессора Snapdragon 710, объём оперативной памяти составляет 6 Гб, размер накопителя — 128 Гб. Стоимость устройства составит около $1500.