Москва, , 15:46 — REGNUM Специалисты космодрома «Байконур» установили на стартовом комплексе ракету-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» 21 декабря, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракета-носитель была установлена на стартовом комплексе площадки №81. В Роскосмосе отметили, что все работы по подготовке к запуску проходят в соответствии с графиком. Старт запланирован на 24 декабря в 15:03.

Ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «ДМ-03» выведут на орбиту третий спутник серии «Электро-Л». Космический аппарат будет использоваться для съемки Земли в видимом и инфракрасном диапазоне в интересах Росгидромета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Роскосмосе представили график запусков гражданских спутников. Планируется, что космический аппарат «Электро-Л» №4 будет запущен в 2021 году.

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