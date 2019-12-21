Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Американская компания Apple переработает систему оптической стабилизации камеры в смартфонах iPhone 5G, которые будут выпущены в 2020 году. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в новых моделях iPhone 2020 года с поддержкой 5G будет использоваться система оптической стабилизации сенсора. В существующих моделях смартфонов от Apple оптическая стабилизация реализуется методом смешения линз в модуле камеры. Ожидается, что в некоторых моделях 2020 года подвижными будут не только линзы, но и сенсор изображений. Предполагается, что использование этой системы позволит получать более качественные фотоснимки и видеозаписи при съёмке с рук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года американская компания Apple приобрела стартап из Великобритании Spectral Edge. Базирующаяся в Кембридже компания специализировалась на технологиях компьютерной обработки фотографий, предполагается, что разработки Spectral Edge помогут Apple в улучшении камер смартфонов iPhone.

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