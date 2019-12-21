Пекин, , 13:35 — REGNUM Специалисты китайского космодрома «Вэньчан» завершили общую сборку и установили в вертикальном положении ракету-носитель тяжёлого класса «Чанчжэн-5». Об этом сообщает China Daily.

Предстоящий испытательный запуск станет третьим для крупнейшей китайской ракеты-носителя. Первый запуск ракеты «Чанчжэн-5» был проведён в 2016 году. В июле 2017 была предпринята попытка второго старта, однако из-за сбоя в работе одного из двигателей первой ступени полёт прервался через несколько минут после запуска.

В качестве полезной нагрузи третьей ракеты-носителя «Чанчжэн-5» будет использоваться телекоммуникационный спутник «Шицзянь-20», являющийся аналогом аппарата, уничтоженного при неудачном запуске 2017 года. Планируется, что испытательный запуск состоится до конца 2019 года.

От успеха этого испытания зависит судьба нескольких космических проектов Китая. В частности, китайские специалисты планируют использовать ракеты-носители «Чанчжэн-5» для запуска зонда на Марс и лунной миссии «Чанъэ-4». Также эти тяжёлые ракеты-носители будут использоваться для выведения на орбиту модулей китайской национальной орбитальной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря с китайского космодрома «Тайюань» была запущена ракета-носитель «Чанчжэн-4B» с первым спутником Эфиопии ETRSS-1.

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