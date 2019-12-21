Пекин, , 12:34 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-4B» с первым спутником Эфиопии успешно запущена с китайского космодрома «Тайюань» 20 декабря. Об этом сообщает ChinaDaily.

Спутник дистанционного зондирования земли ETRSS-1 был разработан Китайской академией космических технологий в рамках соглашения между КНР и Эфиопией, подписанного в октябре 2016 года. 65-килограммовый космический аппарат стал первым спутником Эфиопии на околоземной орбите.

Планируется, что спутник будет эксплуатироваться не менее двух лет. Данные с ETRSS-1 будут использоваться в интересах сельскохозяйственных предприятий Эфиопии, а также для мониторинга состояния водных ресурсов и климатических изменений.

Специалисты наземных систем управления спутником из Эфиопии прошли обучение в Китае. Главный конструктор аппарата ETRSS-1 Цуй Юфу рассказал, что китайские специалисты помогут коллегам из Эфиопии в проектировании новых спутников в будущем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Эфиопии была установлена приемная наземная станция для управления спутником ETRSS-1.

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