Вашингтон, , 11:29 — REGNUM В 2019 году будет поставлено около 305,2 млн носимых электронных устройств, что на 71,4% выше, чем в предыдущем году. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC.

Согласно отчёту IDC, 45,7% рынка носимых устройств в 2019 году придётся на беспроводные наушники (139,4 млн устройств). Совокупный объём поставок умных часов составит около 69,3 млн, фитнес-браслетов — около 68,2 млн.

Эксперты прогнозируют, что в течение следующих четырёх лет быстрее всего будет расти рынок беспроводных наушников. Ожидается, что в 2023 году будет поставлено не менее 273 млн таких устройств. Средний годовой темп роста глобального рынка носимых устройств до 2023 года составит 22,4%.

В IDC отметили, что рост поставок носимых устройств связан со снижением цен. В 2019 году устройства бюджетного уровня стали выпускать не только производители из Китая, такие как Xiaomi, но и американская компания Apple, которая прежде концентрировалась только на премиум-сегменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре издание Bloomberg узнало, что в 2019 году американская компания Apple планирует произвести 60 млн беспроводных наушников AirPods, что позволит ей захватить около половины глобального рынка устройств этого типа.