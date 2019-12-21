Париж, , 10:56 — REGNUM Европейское космическое агентство (ЕКА) начало испытания системы вытягивания парашютов для миссии «ЭкзоМарс-2020». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Двухкаскадная парашютная система должна будет обеспечить мягкую посадку аппаратов миссии на Марс. При вхождении в атмосферу Красной планеты скорость десантного модуля будет составлять около 21 000 км/ч. На первом этапе эта скорость будет снижена с помощью двигательной установки, после чего будут выпущены тормозные парашюты.

В начале 2019 года ЕКА провело бросковые испытания парашютной системы, в ходе которых были зафиксированы повреждения куполов парашютов. Конструкция системы выпуска парашютов была переработана, сейчас для её испытаний используется специальное оборудование Лаборатории реактивного движения в рамках сотрудничества ЕКА с американским аэрокосмическим агентством NASA

«Посадка на Марс — сложная задача, и мы не можем себе позволить ни малейшей небрежности. Преодолев многочисленные препятствия, мы продвинулись в доработке парашютной системы, и проведённые предварительные испытания дали многообещающие результаты, подготовив почву для последующих квалификационных испытаний», — отметил главный инженер по системам космического аппарата «ЭкзоМарс-2020» Тьерри Бланкар.

Отмечается, что завершающие бросковые испытания парашютной системы пройдут в марте 2020 года. Запуск миссии запланирован на июль-август 2020 года.

Напомним, миссия «ЭкзоМарс-2020» является совместным проектом Европейского космического агентства и Роскосмоса. В состав миссии войдёт посадочный аппарат Роскосмоса «Казачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре специалисты Роскосмоса завершили упаковку комплекса научной аппаратуры для посадочной платформы «Казачок». До конца 2019 года этот блок будет доставлен в Канны для проведения общей сборки аппаратов миссии «ЭкзоМарс-2020».

Читайте ранее в этом сюжете: Укомплектован научный блок посадочной платформы миссии «ЭкзоМарс-2020»