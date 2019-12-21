Москва, , 10:19 — REGNUM В Российской Федерации завершились испытания новейшего комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Гибка-С», который устанавливается на бронированные автомашины «Тигр». Об этом сегодня. 21 декабря, сообщает ТАСС.

Испытания проходили на полигоне «Капустин Яр». В частности, испытывалось, можно ли стрелять из «Гибки-С» по воздушным целям на скорости до 30 км/ч.

Цель создания нового комплекса ПВО «Гибка-С» — повышение эффективности мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск России путем оснащения боевых машин переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) с управляемыми ракетами. В «Гибке-С» используются снаряды от переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» или «Верба».