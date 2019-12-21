Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Основатель компании SpaceX Илон Маск пожелал удачного возвращения корабля Starliner с орбиты аэрокосмическому подразделению компании Boeing 21 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

«Орбитальные полёты — это сложно. Желаю благополучной посадки и быстрой подготовки к следующей миссии», — написал Маск.

«Надеюсь, что 2020 год станет более удачным для программы коммерческой доставки», — отметил один из пользователей социальной сети.

«Уверен, что так и будет!», — ответил Маск.

Напомним, 20 декабря специалисты Boeing Space и американской аэрокосмической корпорации NASA провели первый испытательный запуск космического корабля Starliner. 21 декабря корабль должен был состыковаться с международной космической станцией, однако эта операция была отменена из-за сбоя в работе систем при выводе на опорную орбиту. Планируется, что Starliner вернётся на Землю 22 декабря.

Отметим, компании Boeing и SpaceX разрабатывают пилотируемые корабли для доставки астронавтов на МКС в рамках программы NASA. Корабль SpaceX Crew Dragon совершил первый испытательный полёт к МКС в беспилотном режиме в марте 2019 года. Пилотируемый запуск был запланирован на вторую половину 2019 года, однако был перенесён на 2020 год из-за технических проблем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Boeing рассказали, что корабль Starliner выведен на нештатную, но стабильную орбиту.

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