Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Пожелания успешной посадки и быстрого восстановления до следующего старта высказал предприниматель Илон Маск беспилотному космическому кораблю Starliner, который не сумел попасть на Международную космическую станцию и возвращается на Землю. Об этом 20 декабря Маск написал в своем Twitter.

Starliner должен вернуться на Землю на полигон White Sands 22 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, созданный компанией Boeing корабль Starliner был запущен ракетой-носителем Atlas-5 с американского космодрома на мысе Канаверал 20 декабря. Из-за ошибки в полетном времени космический корабль оказался не на расчетной орбите и истратил много топлива, не сумев достигнуть МКС.

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