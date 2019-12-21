Киркенес, Норвегия, , 07:48 — REGNUM Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов». Об этом 21 декабря сообщает газета Aftenposten со ссылкой на военное ведомство страны.

Ранее в Северном флоте сообщили, что 18 декабря российский фрегат вышел в Баренцево море, что провести проверку своего радиотехнического вооружения при облетах его разными типами самолетов Северного флота.

В этот же день Национальные службы связи Норвегии сообщили о помехах в работе радиооборудования и радаров в районе Киркенеса. При этом уточняется, что 18 и 19 декабря данные помехи шли на частоте работы российской системы спутникового слежения «Глонасс», а 20 декабря эти сигналы были дольше и транслировались на частоте, которая используется системой GPS.

Минобороны Норвегии заявило, что считает эти помехи побочным эффектом испытания российского фрегата и оценивает его как «непреднамеренный».

"Сейчас мы видим абсолютно другой шум. Он более широкополосный. Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS», — приводит издание слова представителя Национальной коммуникационной службы Пера Эйрика Хеймдала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Североатлантический альянс (НАТО) признал уязвимость своей военной инфраструктуры и средств связи перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и заявил, что собирается разработать новую систему защиты коммуникаций.