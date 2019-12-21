Купертино, США, , 07:33 — REGNUM Американская компания Apple активно привлекает специалистов из ракетно-космической и телекоммуникационной отрасли для работы над проектом спутникового интернета. Об этом 20 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, разработка нового проекта Apple была начата в 2017 году, когда к компании присоединились специалисты аэрокосмической отрасли Майкл Трел и Джон Фенвик. Ранее Трел и Фенвик работали в специализирующейся на спутниковой съёмке компании Skybox Imaging, которая была выкуплена Google в 2014 году.

Отмечается, что в последние месяцы Apple начала активно привлекать новых специалистов из аэрокосмической и телекоммуникационной отрасли. В команду входит уже более десятка инженеров, включая бывшего администратора из компании Aerospace Corp. Эшли Мур Уильямс и Дэниела Эллиса, прежде работавшего в Netflix.

Издание предполагает, что новый проект будет использоваться для уменьшения зависимости смартфонов iPhone и других мобильных устройств от наземных операторов беспроводной связи. Остаётся неясным, планирует ли Apple сотрудничать с одним из операторов телекоммуникационных спутников или займётся созданием собственной орбитальной группировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре аналитик компании TF Securities Минг-Чи Куо рассказал, что в 2020 году компания Apple выпустит пять новых моделей смартфонов iPhone.