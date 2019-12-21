Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Системы космического корабля Starliner, запланированная стыковка которого с Международной космической станцией (МКС) не состоялась по техническим причинам, в настоящее время работают в штатном режиме. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба корпорации Boeing.

Специалисты NASA и Boeing заявляют, что проблем с отсеком для экипажа зафиксировано не было, а солнечные батареи работают даже «лучше, чем ожидалось».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запланированная на 21 декабря стыковка американского корабля Starliner с МКС была отменена после его нештатного выхода на орбиту. По словам директора американского аэрокосмического агентства NASA Джеймса Брайденстайна «данный вопрос в настоящий момент снят с повестки».

Корабль был запущен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V в рамках первого беспилотного испытательного полёта к МКС.

Предполагается, что его возвращение на землю произойдёт 22 декабря.

Читайте также: В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

Читайте ранее в этом сюжете: NASA отменило стыковку Starliner с МКС из-за нештатного вывода на орбиту