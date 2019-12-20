Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Рыболовецкое судно «Гандвик-1» (проект МТ1112XL) спущено на воду 20 декабря на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Судно, ставшее головным для этого проекта, представляет собой ярусолов-процессор, для рыболовецкой компании «Вирма» (входит в ГК «Карельский рыболовный флот», КРФ). Заказчику судно планируется передать в 2020 году.

«Его оснастят автоматизированными линиями установки и выборки ярусов, оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова непосредственно на судне», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Северная верфь».

Водоизмещение ярусолова «Гандвик-1» — 2,2 тысячи тонн, длина — 59 м, ширина — 13 м, автономность плавания — 45 суток, проектная мощность добычи — 25 тонн рыбы в сутки.

Всего для РК «Вирма» Северная верфь строит три судна проекта МТ1112XL: «Гандвик-1», «Гандвик-2» и «Гандвик-3». Имена судов происходят от средневекового скандинавского названия Белого моря.

«У «Гандвика-2» продолжается формирование корпуса, у «Гандвика-3» выполняется сборка объемных секций. Все три судна будут вести промысел трески и пикши в северных районах Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском морях. Ярусоловы станут новым типом рыболовецких судов для КРФ», — пояснили на верфи.

Контракт на строительство судов этого типа был заключен в конце 2017 года. Проект МТ1112XL разработала норвежская компания Marin Teknikk, а рабочую документацию — российское конструкторское бюро «Форсс-Марин».

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