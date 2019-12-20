Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.

В американском аэрокосмическом агентстве NASA заявили, что корабль находится на стабильной орбите, не произошло включение двигателя, которое необходимо для сближения с Международной космической станцией.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск космического корабля с ракетой-носителем Atlas состоялся 20 декабря. Первый полёт корабля от Boeing к МКС должен был проходить в автоматическом режиме. Если запуск пройдёт удачно, то в первой половине 2020 года корабль Starliner доставит на борт орбитальной станции первый экипаж.

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