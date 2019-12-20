Нью-Дели, , 15:44 — REGNUM Чешская автокомпания Skoda проведёт официальную премьеру бюджетного варианта кроссовера на платформе MQB для Индии 7 февраля 2020 года. Об этом сообщается на сайте M.IndiaCarNews.

По имеющейся информации, премьера концепта состоится на автовыставке Auto Expo 2020. С заводского конвейера серийная модель сойдёт не раньше 2021 года. Сборка машины будет производится на территории Индии. Инвестиции чешской компании в этот проект составят 1 млрд евро.

Пока в Skoda поделилась только информацией о салоне нового авто. Интерьер новинки будет выполнен с оранжевыми вставками. В оранжевые цвета окрашены дефлекторы и центральная консоль. Сама обивка салона сделана в светлом тоне.

Внутри автомобиля размещены новейшая система мультимедиа, цифровая «приборка» и фирменный трехспицевый руль.

Экстерьер модели не раскрывается, как и её технические характеристики.

Под капотом модели будет устанавливаться один из двух моторов. Первый из них — турбомотор будет иметь мощность 95 или 115 л. с. и объём 1 л, а второй — 150 л. с. и объём 1,5 л.

Напомним, в начале декабря 2019 года компания Skoda приступила к выпуску на заводе в Нижнем Новгороде компактного кроссовера Skoda Karoq. Кроме того, эту модель с осени 2020 года Skoda планирует также выпускать на автопредприятии в Братиславе.

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