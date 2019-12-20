Орландо, США, , 15:38 — REGNUM Новые американские космические корабли послужат в деле обеспечения доступа США в космос после 2030 года, когда может закончиться срок использования Международной космической станции (МКС). Об этом заявил 20 декабря на пресс-конференции на космодроме на мысе Канаверал по поводу запуска в беспилотном режиме нового американского корабля Starliner директор NASA Джим Брайденстайн.

«Мы все знаем, что Международная космическая станция не вечна. На рассмотрении в Палате представителей и Сенате Конгресса США находятся законопроекты о продлении срока функционирования станции до 2030 года», — заявил Брайденстайн во время своего выступления, трансляция которого шла на сайте NASA.

Также он отметил, что такое продление очень важно, однако необходимо уже сейчас задумываться о том, что будет после 2030 года.

«Именно сейчас, обеспечивая запуск американских астронавтов с американской территории на американских ракетах, мы работаем над тем, чтобы доступ на околоземную орбиту был непрерывным», — сказал глава NASA.

Помимо этого, он подчеркнул, что необходимо уделить внимание развитию коммерческих орбитальных полетов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что российская космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» передаёт на землю уникальные данные о космосе.