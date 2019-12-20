Оттава, , 15:24 — REGNUM Расс Моен из канадского города Порт-Альберни создал автодом на колесах на базе грузовика Chevrolet COE образца 1954 года. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Своё авто Моен собирал пять лет. Назвал он его Chevrolet Tourliner.

При постройке автодома умелец столкнулся с рядом трудностей. Так, ему пришлось решать вопрос недостаточной грузоподъемности автомобиля для установки жилого отсека на шасси.

Для автодома Моен специально заказывал кожух для жилых помещений. А заводской двигатель пришлось заменить на более мощный турбированный дизельный мотор Cummins рабочим объемом 5,9 л производительностью 400 «лошадей».

Внутри жилое помещение автодома отделано богатой кожей и высококачественными изделиями из дерева. Также здесь имеются все необходимые современные удобства. В автодоме есть: спальня с односпальной кроватью, гостинная и ванная комната.

Напомним, в начале декабря компания Sussex Campervans из Британии переделала Renault Trafic в автодом на колёсах. Для клиентов фирмы предложат два типа автодома. Версия Manhattan имеет короткую колёсную базу, а Paradise — длинную.

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