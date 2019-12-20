Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Американская автокомпания Ford получила патент на открывающуюся «радиаторную решетку» для складирования в капот вещей. Соответствующая заявка появилась в базе бюро по патентам и товарным знакам США.

За открывающейся фальшрадиаторной решеткой, в передней области машины, расположен выдвижной отсек для грузов. Такое решение может быть применимо лишь для машин, которые не имеют ДВС, расположенных под капотом. Следовательно, подобный багажный отсек может быть применим только для электромобилей, например, на электрическом пикапе Ford F-150.

Напомним, в американской автокомпании подтвердили, что её специалисты разрабатывают электропикап на основе F-150. По имеющейся информации, новая модель выйдет на авторынок в трёх версиях.

Напомним также, что в середине декабря текущего года компания Ford анонсировала производство обновлённой модели Expedition FX4 на 2020 год. Это авто будет иметь специальный внедорожный пакет опций, который делает машину более проходимой и комфортной.

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