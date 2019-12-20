Нью-Дели, , 14:25 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил в Индии новый субкомпактный седан Aura. Об этом сообщается на сайте WheelBHP.

По сути новый седан стал более бюджетным вариантом модели Solaris, которая появится на авторынке в первой половине 2020 года.

Сообщается, что вначале бюджетное авто появится в Индии. Производиться оно будет там же. Следующими рынками для этой модели станут Китай и остальные регионы Юго-Восточной Азии. Ожидается, что там автомобиль появится уже в 2020 году.

Традиционно длина седана равна 3995 мм. Такой размер вполне логичен для индийской системы налогообложения. Ведь в Индии машины менее четырёх метров попадают под налоговые льготы.

Некоторые движки, экстерьер и интерьер новинки схожи с хэтчбеком Hyundai Grand i10 Nios последнего поколения. От этого авто новинка внешне отличается радиаторной решёткой с новым рисунком и двумя светодиодными стрелками ДХО.

Напомним, новый южнокорейский кроссовер Hyundai Palisad на российском авторынке появится во втором полугодии 2020 года. Данное авто имеет как семиместную, так и восьмиместную версии.

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