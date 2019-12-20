Берлин, , 14:05 — REGNUM Немецкая компания ABT Sportsline GmbH, специализирующаяся на тюнинге машин, представила свою вариацию кроссовера Audi SQ7 TDI. Об этом сообщается на сайте La Revue Automobile.

ABT Sportsline увеличила мощность дизельного мотора Audi SQ7 с 435 до 510 «лошадей». Также стоит отметить, что крутящий момент автомобиля теперь равен 970 Нм. Такого серьёзного увеличения производительности удалось достичь за счёт оригинального блока управления двигателем — ABT Engine Control.

Кроме этого, автопроизводитель снабдил рестайлинговую модель спортивной пневмоподвеской и новейшей системой рулевого управления. Ателье ABT также предложит своим клиентам три варианта колёсных дисков размером 22 дюйма.

Ранее стало известно, что компания Audi планирует сократить до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии. Это сокращение должно быть завершено до 2025 года. Целью данной меры является увеличение прибыли предприятия. По расчётам автопроизводителя, вследствии уменьшения численности персоонала, в следующие 10 лет сумма прибыли возрастёт на 6 млрд евро.

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