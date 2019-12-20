Токио, , 13:42 — REGNUM Японская автокомпания Toyota после результатов «лосиного теста» доработает систему стабилизации для кроссовера RAV4. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Разработка новых конфигураций электронной системы стабилизации автомобиля началась после проведения «лосиного теста», когда возникли сомнения в безопасности протестированной модели. Однако позже стало известно, что кросс всё же отвечает всем необходимым нормам безопасности.

Теперь у автопроизводителя для покупателей существует на выбор два режима электронной системы стабилизации кроссовера RAV4. Один из них срабатывает в обычном режиме. Второй же начинает работать чуть раньше, с поправкой на экстремальные ситуации, такие как «лосиный тест».

Сообщается, что разработку внедрят на гибридные модели RAV4 в начале второго полугодия 2020 года. При этом возможно, что данная технология будет и у бензиновой версии.

Напомним, в конце октября на авторынке России появилась модель Toyota RAV4 пятого поколения с более брутальным внешним видом. Она производится на заводе в Санкт-Петербурге.

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