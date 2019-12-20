Токио, , 12:52 — REGNUM В сети появились снимки рестайлингового пикапа ZX Terralord, являющимся аналогом модели Toyota Tundra. Фото размещены на сайте NJCAR.RU.

Рестайлинговый пикап ZX Terralord NJCAR.RU

Экстерьер обновлённого авто сильно изменился. Автопроизводители снабдили бюджетную модель модернизированной головной оптикой, более крупной решёткой радиатора и иным передним бампером. Все эти изменения придали автомобилю черты легендарной модели Toyota Tundra второго поколения.

Длина пикапа составляет 5 341 мм, а размер колесной базы равен 3 230 мм.

В линейке агрегатов у новинки имеется 218-сильный турбированный мотор 4K22D4T объёмом 2,4 л и 129-сильный турбированный дизельный движок объемом 2,5 л от Isuzu. Оба мотора работают с задним приводом либо с 4WD.

Уже в с базовой комплектации автомобиль имеет: антиблокировочную систему, системы динамической стабилизации и антибукс, а также помощник при спуске и подъеме в горку.

Напомним, 17 декабря пресс-служба компания Toyota заявила, что бренд планирует продать в 2020 году на мировом авторынке 10,77 млн моделей — это немного превышает намеченный уровень продаж 2019 года (10,72 млн автомобилей).

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