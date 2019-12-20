Токио, , 12:32 — REGNUM Концепт Augmented Driving Concept японской компании Honda официально представят на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Новинка является концепцией расширенного вождения, которая предусматривает «плавный переход от автономного к полуавтономному режиму движения». Автомобиль оснащён автопилотом с восемью уровнями автономного процесса вождения. Они варьируются от автономного режима до ручного.

Визуально модель выделяется нестандартным перфорированным рулём, круглыми фарами спереди, минималистичным интерьером, минимальным количеством кнопок и информационно-развлекательным комплексом.

Стоит также отметить, что лобовое стекло концепта усечено в стилистике спидстера.

Ранее компания Honda UK представила тюнинг-кит Power Up Kit для повышения производительности байка Honda CRF450L в два раза. После обновления максимальная мощность одноцилиндрового 449-кубового агрегата выросла с 23 л. с. до 45 л. с.

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