Токио, , 12:12 — REGNUM Для того, чтобы обезопасить машины своих клиентов от угонов, в Lexus придумали уникальную противоугонную маркировку. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Очень часто для сокрытия криминальной истории машины преступники подделывают её VIN-номер. Специальная противоугонная маркировка сделает это бессмысленным.

Спецмаркировка L-Mark будет наноситься на множество деталей модели Lexus. Маркировка будет иметь свой PIN-код, который привязан к VIN-номеру авто.

Размеры идентификатора с PIN-кодом всего 1 мм. Разглядеть невооруженным глазом VIN-номер будет нельзя. Всего таких микроточек в машине будет до 10 тысяч. Они будут наносится на петли дверей, педали, патрубки и кожухи в отсеке двигателя и другие элементы машины.

Таким образом, при подделке VIN-номера и замене некоторых частей автомобиля, полицейские смогут определить угнанное авто при постановке на учет или проверке. Также разработанная маркировка снижает риск разбора Lexus на запчасти.

Кроме того, данная технология даст новые возможности для проверки истории машины при покупке его на вторичном рынке.

Напомним, в ноябре в России стартовали продажи рестайлингового внедорожника Lexus GX 460. Данное авто продаётся в трех комплектациях. При этом за доплату доступен ещё и пакет Sport. Внешне обновлённая модель отличается более массивной радиаторной решёткой с новым рисунком и модернизированной передней оптикой с L-образными блоками ДХО.

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