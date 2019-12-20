Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Автокомпания Ford в честь 55-летия модели GT350 создала ограниченные серии рестайлинговых моделей Ford Shelby GT350 и GT350R. Об этом сообщается на официальном сайте американского автопроизводителя.

Автопроизводитель объявил о том, что обе версии легендарного мускул-кара получат ограниченную по тиражу модификацию Heritage Edition Package.

Сообщается, что корпуса обеих моделей в специальном исполнении будут окрашены в классический белый цвет Wimbledon White с боковыми и гоночными полосами. Такой окрас придает автомобилям вид гоночных моделей GT350 образца 1965 года, которые были созданы легендарным Кэрролл Шелби.

«Оглядываясь назад, мы решили отметить то, что Ford и Кэрролл Шелби создали в середине 60-х настоящий шедевр — это очень важная веха в истории спортивной модели Mustang», — заявил менеджер по маркетингу Ford Mustang Джим Оуэнс.

Комплектацию Heritage Edition уже можно заказать у дилеров компании. Первые новинки сойдут с конвейера в начале 2020 года. Поставки клиентам начнутся весной 2020 года.

Ранее компания Ford получила патент на электропикап F-150. Он построен на усиленной платформе с дополнительными поперечинами, позволяющими безопасно размещать батареи электромобиля.

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