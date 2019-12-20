Пекин, , 11:33 — REGNUM Китайская автомобилестроительная компания Chery рассказала о двух новинках для России на следующий год. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

В 2020 году на российском авторынке появятся новый кроссовер из семейства Tiggo и новинка от люксового суббренда Exeed.

По информации автопроизводителя, во втором квартале следующего года в РФ стартуют продажи кроссовера Chery Tiggo 8. Ожидается, что у нас дилеры будут реализовывать актуальное поколение модели, которое получило обновление в начале 2019 года в Китае. Внешность Tiggo 8 выполнена в корпоративном стиле, кроме того, кроссовер стал немного похож на Tiggo 4.

Китайский вариант автомобиля имеет агрегат объёмом 1,5 л мощностью 156 «лошадей», а также 1,6-литровый двигатель производительностью 197 л. с.

Что же касается нового люксовой модели для РФ от суббренда Exeed, то им станет кроссовер TXL. Это авто построено на той же платформе, что и Chery Tiggo 8.

В движение TXL приводит турбированный двигатель мощностью 197 «лошадей» объёмом 1,6 л, который сочетается с роботизированной трансмиссией.

Напомним, в ноябре текущего года в России было куплено 607 новых автомобилей марки Chery. Это в два раза больше, чем было реализовано в ноябре 2018 года. Всего за одиннадцать месяцев 2019 года реализация Chery в РФ увеличилась на 11% и составила 5527 машин.