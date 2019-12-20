Вашингтон, , 10:52 — REGNUM В Соединенных Штатах 372 истребителя F-16 Fighting Falcon оснастят новейшими радиолокационными станциями с активной фазированной антенной решеткой, сообщили в пресс-службе Минобороны США.

«Компании Northrop Grumman выдан контракт на $1,008 млрд на производство 372 радиолокационных станций с активной фазированной антенной решеткой для истребителей F-16», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы в рамках соглашения должны быть завершены к маю 2027 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Палата представителей и Сенат Конгресса США объявили, что согласован оборонный бюджет страны на 2020 год. Военный бюджет США составит 738 млрд долларов.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что в Вашингтоне должны использовать «каждый доллар» для того, чтобы догнать Россию в области гиперзвукового вооружения.

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