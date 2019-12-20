Москва, , 10:31 — REGNUM Авиакомпании «Северсталь» передан первый самолёт Sukhoi Superjet 100 с горизонтальными законцовками крыла типа «сайберлет». Об этом говорится в сообщении компании «Гражданские самолёты Сухого», опубликованном на сайте 20 декабря.

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Отмечается, что лайнер успешно прошёл цикл испытаний, по итогам которых компания получила дополнение к сертификату типа.

«Новая разработка не повлияла на массу самолёта, поскольку законцовки выполнены из композиционных материалов», — подчеркнули в пресс-службе компании.

В «Гражданских самолётах Сухого» добавили, что новая разработка позволит авиакомпаниям-эксплуатантам SSJ-100 снизить свои расходы на авиакеросин не менее чем на 4%.

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«Кроме того, установка законцовок способствует «улучшению взлётно-посадочных характеристик воздушного судна, оказывает заметное влияние на снижение уровня шума на местности», — пояснил заместитель генерального директора по разработке Андрей Недосекин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до конца 2019 года авиакомпания «Аэрофлот» планирует взять в аренду пять авиалайнеров Sukhoi Superjet 100.