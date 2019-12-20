Токио, , 10:23 — REGNUM Компания Honda UK создала тюнинг-кит Power Up Kit для повышения мощности эндуро Honda CRF450L в два раза. Об этом сообщается на сайте DFW Honda.

После модернизации отдача одноцилиндрового 449-кубового мотора выросла с 23 л. с. до 45 л. с.

Комплект Power Up Kit включает в себя другой электронный управляющий блок и новый впускной коллектор.

Обновление байка обойдётся владельцам байков в 772 фунта (около 62 675 рублей). Отмечается, что модернизация никак не скажется на заводской гарантии. Возможность провести соответствующий тюнинг байка появится уже в феврале 2020 года.

Напомним, премьера байка состоялась в мае 2018 года, а его продажи начались в сентябре этого же года. Его стоимость в Соединённых Штатах начинается от 10 399 долларов (около 648 380 рублей).

Ранее появилась информация, что компания Indian может выпустить туристический байк 2021-го модельного года. Согласно заводской таблицы американского предприятия, мотоцикл со временным названием Adventure будет оснащён 1203-кубовый 120-сильный мотором V-twin с жидкостным охлаждением.

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