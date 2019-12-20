Берлин, , 10:01 — REGNUM Мировые продажи нового минивэна Volkswagen Viloran стартуют в марте 2020 года. Об этом сообщается на сайте FineAuto.

Стоимость новинки составит 321 900 юаней (около 2,9 млн рублей). Первым авторынком, на котором появится Viloran, станет Китай.

Автомобиль создан на модульной платформе MQB. Длина новинки составляет 5 346 мм, а ширина равна 1 976 мм.

Внешний вид Volkswagen Viloran по стилю схож с экстерьером кроссовера Volkswagen Touareg. Дизайн новой машины отличается массивной радиаторной решёткой, покрытой хромом, которая визуально объединена с головной оптикой. В профиль автомобиль похож на растянутый кроссовер.

Внутри семиместного автомобиля имеются сиденья с многочисленными регулировками.

В движение модель приводит 220-сильный турбированный двигатель объёмом 2 л. Он агрегатируется с 6-скоростной коробкой «автомат».

Напомним, в начале декабря текущего года начались продажи обновлённого бюджетного кросс-универсала Volkswagen C-Trek с внедорожным защитным обвесом, большими колесными арками и модернизированной радиаторной решёткой. В качестве основы для создания авто стала модель Volkswagen Bora предыдущего поколения.

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