Северодвинск, Архангельская область, , 09:36 — REGNUM В 2020 году ОАО «ПО «Севмаш» намерено передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки. Об этом сообщил глава предприятия, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию, Михаил Будниченко.

Читайте также: Атомную подлодку — носитель «Посейдонов» передадут ВМФ России в 2020 году

По его словам, которые приводит ТАСС, речь идёт о подлодке «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодках проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что до конца 2019 года в состав ВМФ России войдут стратегические субмарины «Князь Владимир» и «Казань».

Также по теме: Военно-морской флот РФ получит 10 АПЛ класса «Борей» и «Борей-А»

Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок. Такого большого количества субмарин флот не получал с 1992 года. Все они, согласно контрактам, будут изготовлены на производственном объединении «Севмаш».

Читайте ранее в этом сюжете: Военно-морской флот РФ получит 10 АПЛ класса «Борей» и «Борей-А»