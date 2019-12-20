Тайбэй, , 08:29 — REGNUM Тайваньский автоконцерн Yulon Motor приступил к продаже нового кроссовера Luxgen URX. Об этом сообщает портал Autos.udn.com.

В модельной линейке тайваньского автопроизводителя новый большой паркетник занял место флагмана.

Автопроизводители снабдили автомобиль модной двухъярусной оптикой и большой радиаторной решеткой в виде шестиугольника. Размеры URX немного меньше Hyundai Santa Fe. Длина машины составляет 4 740 мм, а размер колёсной базы равен 2 720 мм. Модель может иметь пять, шесть или семь мест.

Внутри автомобиля вместо обычной приборной панели установлен новейший вертикальный тачскрин мультимедиа.

Под капотом новинки установлена безальтернативная 205-сильная бензиновая турбированная «четверка» объёмом 1,8 л. Мотор сочетается с автоматической трансмиссией от Aisin.

Напомним, в 2013—2014 годах продукция компании Yulon Motor была представлена в России. Автолюбителям была предложена модель Luxgen7. Однако продажи ее были очень маленькими. За всё время присутствия компании в РФ это авто продали в количестве 148 единиц.

Напомним также, что за десять месяцев текущего года объем продаж новых иномарок в РФ составил 968, 5 тыс. авто, что меньше прошлогоднего уровня на 3,5%. Самой продаваемой маркой в нашей стране стала KIA. За отчётный период объем проданных машин этого бренда составил 174 тыс. единиц, что почти на 4% меньше результата прошлого года.

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