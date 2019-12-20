Тайюань , Китай, , 07:59 — REGNUM Новый спутник, совместно разработанный Китаем и Бразилией, был отправлен на орбиту в рамках сотрудничества двух стран в сфере космических пусков, сообщили в Китайской национальной аэрокосмической администрации, передает 20 декабря агентство Синьхуа.

Китайско-бразильский спутник наблюдения за земными ресурсами 4А был запущен с Космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 11:22 по Пекину ракетной-носителем «Чанчжэн-4В».

Спутник стал уже шестым в рамках программы сотрудничества в сфере наблюдения за ресурсами Земли между двумя странами. Спутник будет собирать визуальные данные и данные дистанционного зондирования, а также обеспечивать поддержку правительству Бразилии в области мониторинга джунглей Амазонки.

Спутник был совместно разработан Китайской академией космических технологий и Национальным институтом космических исследований Бразилии. Ракета-носитель разработана Шанхайской академией технологий космических полетов. Уже восемь спутников были выведены Китаем на орбиту при помощи аналогичного носителя, включая мультиспектральные микроспутники для Эфиопии.