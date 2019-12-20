Киев, , 02:58 — REGNUM Журналист Роман Цимбалюк, задавший вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции, объяснил, почему считает танк Т-64 украинским на своей странице в Facebook.

«Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня «Булат», — написал он.

Цимбалюк добавил, что российская армия в наши дни тоже использует модернизированные советские танки.

Напомним, 19 декабря на большой пресс-конференции с журналистами Цимбалюк завил, что отношение России к Украине «возможно немножечко изменилось бы», если бы «украинские танки были на Кубани». На это Путин ответил что Т-64 — советский танк.

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