Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Компания Aerojet Rocketdyne выбрана в качестве разработчика твёрдотопливного ракетного двигателя для гиперзвукового ударного оружия, создаваемого компанией Lockheed Martin. Сумма по контракту субподряда составляет 81,5 миллиона долларов США. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на пресс-релиз компании.

Lockheed Martin является главным подрядчиком по созданию гиперзвукового ударного оружия в обычном снаряжении для ВВС США. Проект носит название Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW). Заявляется, что скорость этой ракеты будет больше 5 Махов. Именно этот показатель и относит оружие к гиперзвуковым системам.

По утверждению компании Aerojet Rocketdyne, программа разработки HCSW находится на ранних стадиях, ещё предстоит пройти через проектирование, лётные испытания, начальное производство и развёртывание.

Следует заметить, что Aerojet Rocketdyne имеет успешный опыт в разработке двигателей для гиперзвуковых ракет. Ракетный двигатель этой компании использовался на американской гиперзвуковой ракете X-51A Waverider производства корпорации Boeing. Испытания этой ракеты были проведены в 2009—2013 годах, однако в серию она не пошла и на вооружение поставлена не была.

Российские гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» был поставлен на опытно-боевое дежурство ещё в декабре 2017 года. Носителем комплекса является истребитель-перехватчик МиГ-31К. Надо полагать, что США смогут добиться похожих результатов не ранее, чем через 3−5 лет.