Лондон, , 14:23 — REGNUM Тюнинг-ателье Mulliner показало особую лимитированную серию Bentley Mulsanne для китайского рынка. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Всего будет изготовлено 15 моделей Mulsanne с расширенной колесной базой.

Для авто будут доступны два цвета кузова — сложный оникс с вкраплениями темно-синего и черный бархат, где присутствуют красные пигменты на глубоком черном цвете. На каждый из седанов будет вручную нанесена линия.

«Обуют» Mulsanne в 21-дюймовые диски Radiance с 14 спицами. Спереди образ модели дополнит фирменная решётка радиатора Serenity, имеющая двойной ромбовидный узор. Этот дизайн был разработан специалистами Mulliner.

Салон новинки отделан высококлассной кожей, металлом и другими благородными материалами. Отдельно стоит отметить изображение Лондона на сиденьях и передней панели перед пассажиром.

Ранее Bentley представил в РФ три рестайлинговых Bentayga V8 Design Series из лимитированной серии, над которыми поработало ателье Mulliner. Авто снабжено мотором V8 производительностью 550 «лошадей». «Сотню» модель набирает за 4,5 с, а максимальная скорость обновлённой модели равна 290 км/ч.

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