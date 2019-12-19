Сеул, , 13:41 — REGNUM Корейский автопроизводитель KIA готовит новую бюджетную модель кроссовера KIA Sonet. Об этом сообщается на сайте Indian Autoblog.

Старт продаж кроссовера ожидается в 2020 году. Причём официальная премьера концепта состоится уже в феврале. Первым авторынком для Sonet станет Индия. В этой же стране будет будет собираться KIA Sonet.

После того, как новинка появится в индийских автоцентрах, она начнёт экспортироваться на рынки стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Что же касается России, то здесь её ждать не стоит.

Автопроизводители снабдили модель обтекаемым экстерьером и горизонтальными задними фонарями. Внутри Sonet появится новейшая мультимедийная система, визуально объединенная с приборной панелью. Длина кроссовера будут не более четырех метров, что позволит новинке рассчитывать на налоговые льготы в Индии.

В моторной гамме авто будут: 1,2-литровый бензиновый атмосферный агрегат мощностью 83 л. с., 120-сильная турбированная «тройка» объёмом 1 л и 1,4-литровый турбированный дизельный мотор мощностью 90 «лошадей».

Напомним, в ноябре текущего года реализация новых машин KIA юрлицам в РФ составила 2953 единицы. Это на 3% больше результата продаж 2018 года.

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