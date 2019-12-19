Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Суперкар GXE американской компании Genovation установил новый рекорд скорости среди электромобилей. Об этом сообщается на сайте «Актуальные новости».

Электрокару GXE удалось достигнуть 340,86 км/ч, однако автокомпания на этом результате останавливаться не собирается и уже нацелена на покорение новых вершин. Стоит отметить, что на этот раз авто превзошло свой собственный рекорд в 338,28 км/ч.

Машина испытывалась на «прямой» Космического центра им. Кеннеди.

Сообщается, что спортивный электрокар изготовлен на базе Chevrolet Corvette. В качестве силового агрегата у GXE два электромотора общей мощностью 800 «лошадей» (974 Нм). Оба электродвигателя установлены на задней оси модели. Моторы сочетаются с 7-скоростной механической трансмиссией или с 8-ступенчатым «автоматом».

Ранее гиперкар Bloodhound LSR с мотором EJ200 проехал в шестом заезде по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан в ЮАР со скоростью 790 км/ч.

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